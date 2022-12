La afición rojiblanca clama contra De Paul: Vuelve lesionado después de una semana de bailes y shows con Tini

El argentino Rodrigo De Paul no estará este jueves a las 21:30 horas en el partido que enfrentará al Atlético de Madrid con el Elche en el Metropolitano, la vuelta de los de Simeone a LaLiga tras el parón por el Mundial de Qatar. El centrocampista será baja junto a Witsel y Nahuel Molina, sin embargo, su ausencia se ha convertido de nuevo en objeto de polémica en el seno de la afición colchonera.

La relación de De Paul con la grada no es la mejor. Nunca ha rendido al nivel esperado en Madrid, algo que si ha hecho con la albiceleste en un brillante Mundial, y se le criticó mucho su viaje a Argentina en el que alegó motivos familiares y que acabó con él acompañando a su novia, la popular cantante Tini, en una gala de premios.

Ahora, se queda fuera del partido por unas molestias en los isquiotibiales que le han impedido vestirse de corto. A lo largo de la semana se han vuelto virales varios vídeos en los que se le ve saltando y brincando en un concierto con su novia a hombros.

¡TINI, DE PAUL Y LA COPA DEL MUNDO! Se vivió un gran momento en el show de la cantante, dónde Motorcito fue homenajeado por todo el público. ¡Dale campeón! pic.twitter.com/gLCm8zKuRs — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2022

Es cierto que el jugador estaba de vacaciones con permiso del club tras coronarse como campeón del mundo, pero a la afición rojiblanca no le han gustado nada sus bailecitos con su pareja y el hecho de que nada más llegar al club y tras solo un entrenamiento ya sufra problemas musculares.

De Paul llega lesionado para jugar con el @atleti@Simeone pero el fin se semana después de saltar en el escenario con su novia estuvo de fiesta y no tuvo problemas y ni se cuido cómo ven. Sigue viéndoles la cara @la_colchoneria@PartemedicoATM@Reycholosimeone@eldesmarquepic.twitter.com/KKZk4sMJcP — Jose V (@JoseV23571220) December 28, 2022

Según fuentes médicas el futbolista arrastra molestias en los isquiotibiales desde el Mundial 2022 y que no se entrenó este miércoles por ese motivo. No tiene rotura, según las pruebas, y no está descartado para el partido de la Copa del Rey frente al Oviedo del próximo 4 de enero.