El Racing de Ferrol se lleva un partido loco ante un Albacete con diez

El Racing de Ferrol sufrió para tumbar al Albacete (5-4), que se adelantó en dos ocasiones pese a jugar en inferioridad desde el minuto 20 pero acabó sucumbiendo ante la pegada de Sabin Merino, autor de tres goles en la segunda parte.



Mereció más el equipo dirigido por Rubén Albés, que sometió al Racing hasta el último suspiro con su empuje. En el minuto 81, Cantero negó el gol a Quiles con una espectacular mano; y en el descuento, después de una salida en falso de Cantero, Enrique Clemente evitó el empate bajo palo después de un remate de Galuder.





Poco después, Sabin Merino culminó su espectacular partido con su tercer gol en el minuto 94 que pareció sentenció el partido. Pero no fue así. Escriche puso el 5-4 en el 98 y dos después su compañero Álvaro Rodríguez rozó el empate con un disparo que se marchó ligeramente desviado.



El racinguismo ya sueña con algo más que la permanencia. Su equipo no desaprovechó el tropiezo de los cuatro primeros clasificados y ya está a cinco puntos del liderato. Cierto es que estuvo en el alambre varias veces y que no firmó su mejor partido, pero acabó venciendo al Albacete, en un duelo condicionado por la expulsión de Ros por una dura entrada a Cubero.

2?????9?0? | 5-4 | ¡FINAL! ¡FINAL! ¡FINAL! Partido de tolemia en A Malata no que o Racing se leva os 3 puntos #RacingFerrolAlbaceteBP#OpaRacing#LALIGAHYPERMOTIONpic.twitter.com/VbRSm2I6oS — Racing Club Ferrol (@racingferrolsad) December 3, 2023

Esa jugada llegó cuando el Albacete ya mandaba gracias al tanto de Fuster a los tres minutos. Albés retocó su equipo tras la expulsión de Ros. Reforzó el centro del campo con Datkovic, pero Señé igualó poco después con un magnífico golpeo desde fuera del área.



Cristóbal Parralo también movió ficha en el descanso. Metió en el campo a Álex López y Sabin Merino, pero fue su rival el que se adelantó de nuevo con un tanto de Escriche tras un saque de esquina. Corría el minuto 50. El Albacete mandaba pese a estar con diez. Y Julio Alonso pudo incrementar la renta de los suyos pero su tiro cruzado lo desvió Cantero.



Perdonó el equipo de Albés, y lo pagó. En diez minutos el Racing volteó el marcador con goles de Sabin Merino y Carlos Vicente. El golpe todavía pudo ser mayor para el Alba pero Iker Losada remató mal. Y del posible 4-2 al 3-3, después de que el colegiado, tras ser revisado en la sala VOR, validara el tanto de Olaetxea.





Los últimos minutos fueron una locura. Sabin Merino pareció sentenciar el choque con dos goles más, pero Dani Escriche mantuvo la incertidumbre con su tanto en el 98. Y dos después, después de un centro desde la banda izquierda, Álvaro Rodríguez tuvo el empate pero su tiro salió rozando el poste.

FICHA DEL PARTIDO:

5 - Racing: Cantero; Cubero (Héber Pena, min.56), Clemente, Jon García, Brais (Sabin Merino, min.46); Bernal, Señé; Carlos Vicente, Iker Losada (Delmás, min.80). Vadillo (Álex López, min.46), y Álvaro Giménez (Manu Justo, min.63).



4 - Albacete: Bernabé; Álvaro Rodríguez, Ros, Glauder, Alonso (Julio Alonso, min.86); Juanma (Quiles, min.70), Riki, Olaetxea (Pacheco, min.86), Fuster; Higinio (Datkovic, min.25) y Escriche.

Goles: 0-1 Fuster, min.3; 1-1 Señé, min.29; 1-2 Escriche, min.50; 2-2 Sabin Merino, min.60; 3-2 Carlos Vicente, min.70; 3-3 Olaetxea, min.74; 4-3 Sabin Merino, min.79; 5-3 Sabin Merino, min.94; 5-4 Escriche, min.98

Árbitro: González Esteban (comité vasco). Expulsó con tarjeta roja directa al vistiante Ros (min.20). Además, amonestó a Carlos Vicente (min.45) y Jon García (min.84) por parte del Racing, y a Datkovic (min.47), Olaetxea (min.83) y Glauder (min.94) por parte del Albacete.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga Hypermotion disputado en el campo de A Malata ante 6.008 espectadores.