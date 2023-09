Un gol de penalti rompe la mala racha del Andorra y mantiene al Real Oviedo en descenso

El FC Andorra rompió la racha negativa de tres derrotas consecutivas y superó por 1 a 0 al Real Oviedo. Un gol de penalti de Jueln Lobete en una pena máxima cometida por Jaime Seoane sobre el extremo guipuzcoano rompió un partido soporífero. Los de Álvaro Cervera, con ocho bajas, continúan sin ganar un partido en está Liga Hypermotion, pero merecieron mucho más en el Estadio Nacional de Andorra la Vella.



Eder Sarabia revolucionó el once inicial y 'castigó' a algunos jugadores que empezaron el partido de Anduva. Algunos quedaron señalados como Nico Ratti, Julen Lobete, José Marsà, Manu Nieto, Rubén Bover y Anderson Arroyo. El técnico del FC Andorra apostó por dar confianza a Dani Martín, Diego González, Sergi Samper, Shabani y Scheidler. Eso sí, el Real Oviedo, pese a las ocho bajas, fue mejor en los primeros 45 minutos.



Los de Álvaro Cervera buscaron su primera victoria. Tuvieron las ideas más clara y anularon el estilo de juego de posición del club del Principado. Con las ideas más claras, mucha solidez y presión alta dificultando la salida de balón del equipo local.



No hubo muchas ocasiones de gol. El partido latió más en el medio del campo con un Real Oviedo que no dejaba respirar al FC Andorra.



La única ocasión en estos primeros 45 minutos la tuvo el argentino Santiago Colombatto. El ex-León de México recibió de 'Viti' y remató de chilena desde la frontal del área y Dani Martín atajó con seguridad.



De la primera parte no hubo más noticias. Álvaro Cervera consiguió anular al FC Andorra y los del Principado, con tres derrotas consecutivas, estuvieron sin ideas y con más miedo a perder que otra cosa.

Una expulsión y un penalti

En la reanudación se continuó con el mismo guión, es decir, pasaron más bien pocas cosas hasta que en el minuto 63 el delantero francés Aurélien Scheidler fue expulsado con roja directa después de un braceo en el medio del campo con David Costas. Los de Eder Sarabia afrontaron el resto del partido con inferioridad numérica. Si el FC Andorra ya estaba anulado por el Real Oviedo ahora pasaba a jugar con uno menos contra un rival con el partido más de cara y más trabajado.

En el minuto 70, Eder Sarabia realizó un doble cambio dando entrada a Manu Nieto por Iker Benito y a Julen Lobete por Iván Gil. En el minuto 78 y continuando con el partido soporífero hubo una segunda expulsión. 'Luismi' realizó una entrada a Manu Nieto en el medio del campo y recibió la segunda amarilla. Se igualaron las fuerzas y en el minuto 79, Jaime Seoane cometió penalti sobre Julen Lobete y el guipuzcoano, en el día de su aniversario, transformó el penalti.



El Real Oviedo no gozó de ninguna ocasión para empatar y el partido, soporífero a más no poder, finalizó con el 1 a 0 a favor de un FC Andorra que está vez hizo muy poco para ganar.













Ficha del partido

1 - FC Andorra: Dani Martín; 'Migue' Leal, Diego Alende (Anderson Arroyo, m. 88), Diego González, Diego Pampín; Sergi Samper (Jandro, m. 88), Sergio Molina, Iván Gil (Lobete, m. 70); Shabani (Álex Calvo, m. 62), Iker Benito (Manu Nieto, m. 70) y Scheidler.



0 - Real Oviedo: Leo Román; Oier Luengo, David Costas, Dani Calvo ('Jimmy', m. 85), Abel Bretones; 'Luismi', Colombatto (Mario Sesé, m. 94); Jaime Seoane (Paulino, m. 85); Sebas Moyano ('Masca', m. 85), 'Viti' (Álex Cardero, m. 94) y Borja Bastón.



Gol: 1-0: M.80 Julen Lobete (penalti).



Árbitro: Óliver de la Fuente Ramos (comité de Castilla y León). Expulsó con roja directa a Scheidler (m. 63) y amonesto a Álex Calvo (m.94) del FC Andorra; y a Sebas Moyano (m.28) y Oier Luengo (m. 92) y expulsado por doble amarilla 'Luismi' (m. 34 y m. 78) del Real Oviedo.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga Hypermotion, disputado en el Estadio Nacional de Andorra la Vella ante 1.820 espectadores.