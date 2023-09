Un exentrenador de porteros de España con Luis Enrique define su etapa con él como "un infierno"

José Sambade, el que fuera entrenador de porteros de la selección española con Luis Enrique a los mandos, ha concedido una entrevista al programa Ao Contraataque de la Radio Galega. En ella explica cómo fue su labor en el combinado nacional y la relación que tenía con el asturiano al que ha calificado como "un gran entrenador", pero del que ha dicho que "no" es una gran persona y con el que discrepaba bastante: "Yo tengo otros valores".

"He tenido la suerte de trabajar en grandes clubes, de tener momentos buenos y malos en todos los clubes, pero sinceramente mi época en la selección ha sido la peor. Desde pequeño he soñado con llegar ahí, piensas que es el paraíso y al final ha sido lo más próximo al infierno", aseguró en la entrevista sobre un periodo que duró entre febrero y julio de 2021 y que llegó a calificar como "su peor etapa como profesional".

Tras haber pasado por equipos como Deportivo, Besiktas, Fulham y Mónaco se marchó a la selección española en algo que reconoce como uno de sus "grandes errores". "La gente que me contrató confiaba mucho en mí, pero la gente con la que tengo que trabajar no contó conmigo desde el principio. Me he encontrado entre dos aguas. Mi gran error ha sido empezar", aseguró.

"Me gusta trabajar en exceso, pero hay personas que tienen un ego tan grande que no les gusta que lo ensombrezcas de ninguna manera. Hubo muchas cosas, necesitaría muchos programas para explicarme. Para mí fue una época complicada. Tenía un contrato largo, venía con unas expectativas altas porque quería volver a España y qué mejor sitio que la selección, pero a veces te encuentras con dificultades insalvables", finalizó.

Audio El exentrenador de porteros de la selección española nos habla de su etapa en el combinado nacional y nos cuenta su nuevo proyecto de su escuela de porterosDeportes COPE Coruña