Carvajal, en COPE: "Los jugadores del Barça están felices por la vuelta de Xavi; es un estandarte importante"

Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid y de la Selección Española, fue entrevistado por Juanma Castaño en El Partidazo de COPE para hablar de su recuperación tras un duro año de lesiones y su vuelta al equipo de Luis Enrique.





¿Cómo estás?: "Me encuentro muy bien".

¿Pensabas que te llamaría Luis Enrique?: "Tenía mi esperanza. Había tenido dos-tres partidos de más continuidad, tenía esperanza de que me llamara. Te mentiría si te dijera que no estaba pendiente de la lista el viernes".

¿Es como un gol?: "Sí, totalmente, se me escapaba la sonrisilla".

¿Te ha dicho algo Luis Enrique?: "Me ha preguntado qué tal me encontraba, que estuviera tranquilo y le dijera si me sentía un poco cansado; todo el rato ayudando y haciéndome sentir importante, que es de agradecer después de esta racha turbia".

Si estás cansado, no se lo vas a decir: "Muy, muy cansado me tengo que encontrar".

Por fin un jugador del Madrid en la Selección: "Ha sido el tema de la discordia en los últimos meses pero al final el míster no mira la camiseta del club que lleva el jugador al hacer la lista, sino que mira el jugador que más pueda ayudar en ese momento y contra los rivales que vayamos a jugar; no creo que haya debate en ese sentido".

Sois muy pocos españoles en los equipos: "Al final el lateral derecho es el puesto más nacional en el Madrid, conmigo, Lucas y Nacho".

Su cambio tras un mal año

Estuviste con ganas de comunicar lo que habías pasado: "No voy intentado dar pena de que he pasado momentos malos sino al revés, que si uno se lesiona hace todo lo posible para no volver a lesionarse y habrá gente que cuestione ‘este tío gana mucha pasta y le da todo igual’, pero no es así, intento dar todo y estar bien para el equipo".

Carvajal, en el partido ante el Valencia en Mestalla (Cordon Press)





¿Cómo viviste el año pasado?: "Fue complicado porque cuando empezabas a ver la luz al final del túnel venía otro batacazo, intentabas buscar explicaciones a todo eso y no lo encuentras. Trabajaba como el que el más, hacía mucha fuerza… y a lo mejor no es la cantidad, sino la calidad. La cabeza es muy importante, lo controla todo y una mentalidad positiva hace que le cuerpo vaya para delante".

¿Cómo hiciste para arreglar eso?: "En el club tenemos un 'coach' personalizado y me guiaron, y también en casa, mi mujer me ayudó bastante, enseñándome otra perspectiva y entre todo me han hecho sumar y soy una persona diferente. A veces hay que restarle importancia a lo que realmente no la tiene, no autoexigirme demasiado porque me resta energías para las siguientes acciones".

Bale o Hazard también lo han pasado bastante mal: "Lo hemos hablado pero es algo muy personal. Cuando un jugador lo está pasando mal puedes recomendar pero no es fácil meterte en la mente del jugador cuando lo está pasando mal, cada uno busca su bienestar dentro de su familia y a lo mejor lo que a mí me viene bien, a otro no".

¿Qué ha cambiado en tu vida?: "La forma de trabajar, de gestionar esfuerzos, el descanso, la alimentación, la forma de encarar los partidos, intentar bajar el estrés de competición… vivo cada acción al 200% y no veo la forma de jugar de otra manera, pero tengo que saber cuándo sí y cuándo no, no puedo estar al 200% durante todo el partido porque la fatiga es una causa para eso. Espero poder ayudar a otros deportistas que puedan vivir una situación similar".

El cambio de Vinicius

Defender a Vinicius tiene que estresar: "La verdad es que sí, pero me gustan los retos y el jugador de fútbol puede mejorar y puede ser mejor, y me lo tomo así. Está ahora en el top mundial. Al espacio, en corto, dentro del área, fuera… está siendo decisivo y es de valorar porque se le ha cuestionado mucho, vino muy joven, le han puesto de titularidad en el Real Madrid y en el Bernabéu y no es fácil. Se ha echado todo a la espalda y para delante y se lo merece porque cuando alguien va con esa determinación, me parece muy bien".

Estos dos partidos de España no van a ser tranquilos: "Hay que ganar, sobre todo el jueves que es el partido clave, fuera de casa y contra un equipo que todavía tiene opciones; va a ser un partido bastante duro".

¿Cómo ves a los jugadores del Barça?: "Están felices por la vuelta de Xavi, un estandarte para ellos muy importante. Hablo mucho con Busi y Jordi Alba; intentan reponerse a esta mala racha de resultados. Cuando llegó Zidane nos sacaba el Barça 12 puntos y acabamos apretando LaLiga. Queda mucha Liga y cuesta ganar a cada rival la leche".

¿Cómo son Zidane y Ancelotti?: "Los dos tienen metodologías muy parecidas, se llevan bien con todos, les gusta tener el balón y disfrutar del fútbol; te diría que son de la misma escuela y he tenido la suerte de jugar con los dos, de que me hagan crecer y no podría quedarme con ninguno porque los dos me parecen fantásticos".

¿Qué sabes de Ramos?: "Hablé con él hace poco y me dijo que posiblemente podría estar después de este parón. Me parece bien la decisión que está tomando de tomárselo con tranquilidad y de que cuando entre no volverá a salir. Se lo está tomando con calma y ahora la superioridad del equipo es bastante alta y a partir de noviembre y diciembre viene lo más bonito de la temporada y si está a su nivel va a ser indiscutible".