Zlatan Ibrahimovic: "No echo de menos el Balón de Oro, el Balón de Oro me echa en falta a mí"

Con 39 años, Zlatan Ibrahimovic sigue ejerciendo de futbolista a nivel profesional y nada parece frenarlo. En una entrevista para 'France Football', el sueco dejó claro que "todavía tengo metas".

A pesar de su larga carrera futbolística, donde ha formado parte de grandes equipos europeos como el Barcelona, el Manchester United, el PSG, el Inter y el AC de Milan, el futbolista no ha ganado ningún gran trofeo como la Champions, el Mundial o el Balón de Oro. Sin embargo, Ibrahimovic hizo alusión a todo ello en la entrevista. "¿Crees que hubiera sido mejor jugador si la hubiese ganado? Si lo hubiera ganado, hubiera sido maravilloso. No la gané, pero eso no me convierte en un peor jugador".

"Es más fácil ganar un Mundial cuando eres francés que sueco", aseguró. Sobre el Balón de Oro, Ibrahimovic afirmó que "no echo de menos el Balón de Oro, el Balón de Oro me echa en falta a mí. Todos queremos un trofeo que dice que eres el mejor del mundo, pero es que en el fondo creo que soy el mejor jugador del mundo. Sería prestigioso ganarlo, pero los votantes deciden".

Entrevista a Zlatan Ibrahimovic





En la entrevista, el medio francés comparó a Zlatan con Cristiano Ronaldo y Messi, a lo que el jugador respondió que "si hablamos de cualidades intrínsecas, no tengo menos que ellos". "Cuando el colectivo trabaja, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno. En el fondo, creo que soy el mejor del mundo",afirmó el jugador.

Por otra parte, Ibrahimovic, dejando ver su forma de ser ante los medios, dejó claro que "tengo confianza. No soy arrogante ni pretencioso". Por último, el sueco seguró que no tiene en mente retirarse pero tiene claro que "después de mi carrera, quiero desaparecer. Cuando vives en este mundo tanto tiempo como yo, sabes por lo que has estado pasando mental y físicamente. Entonces, solo quiero desaparecer y disfrutar de mi vida".