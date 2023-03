Un virus afecta a la selección neerlandesa

La selección neerlandesa no podrá disponer de cinco de sus jugadores para el choque frente a Francia ya que han caído enfermos a causa de un virus. Los de Ronald Koeman, que vuelve a dirigir al combinado de Países Bajos, pierden efectivos en su primer partido de clasificación para la Eurocopa de 2024 que se disputará en Saint Denis.

Entre los afectados por el virus se encuentran: Cody Gakpo (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern Múnich), Sven Botman (Newcastle), Joey Veerman (PSV) y Bart Vergruggen (Anderlecht); cinco bajas sensibles que apuntaban al once titular de Koeman, que ha tenido que llamar de urgencia a Ryan Gravenberch (Bayern Múnich), Kjell Scherpen (Vitesse Arnhem) y Stefan de Vrij (Inter), informa la Federación Neerlandesa.

Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman & Bart Verbruggen left our training camp this morning. They are suffering from a virus infection.



