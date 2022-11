Rodrygo responde a la provocación de Arturo Vidal al Real Madrid

Arturo Vidal realizaba unas polémicas declaraciones durante el festejo del Flamengo como campeón de la Copa Libertadores. El centrocampista chileno tomaba el micrófono y aseguraba "Madrid te vamos a romper el culo", un provocador mensaje que este viernes ha recibido respuesta por parte de Rodrygo Goes.

No había visto esto de Arturo Vidal en la celebración de la Libertadores con mensaje para el Mundial de Clubes:



"Madrid, te vamos a romper el culo" ??



???@centraldanacaopic.twitter.com/hui0AleZRt — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 1, 2022

El delantero blanco ha concedido una entrevista a TNT Sports Brasil en la que le han preguntado por el asunto y no se ha cortado un pelo: "Creo que él está desconsolado, pero no hablamos mucho de eso. Solo vimos algunos videos allí, cierto, pero bueno. Déjalo en paz. Vimos el partido, hablamos del partido y tal. Pero no es algo que importe por ahora, ya que tenemos muchas cosas por delante. Cuando esté más cerca, lo hablaremos".

El Flamengo será el principal rival del Real Madrid en un Mundial de Clubes que aún no tiene fecha oficial. Las palabras de Arturo Vidal no fueron la primera provocación de los brasileños que nada más coronarse campeones de Sudamerica entonaron en el vestuario el cántico: "Real Madrid, vuestra hora va a llegar".