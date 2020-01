Robert Moreno: "Nada me sorprende en el fútbol; yo soy un ejemplo"

Robert Moreno dice no sentirse sorprendido por nada en el mundo del fútbol. En la rueda de prensa de este martes, previa al partido que el Monaco juega ante el PSG, preguntado por la destitución de Ernesto Valverde como técnico del Barça, Moreno respodió: "Conozco a Valverde. Para mí, creo que no es bueno lo que le pasó. Es un gran entrenador, tiene mi respeto y tiene mi apoyo. No conozco a Setién pero he visto jugar a sus equipos y me gusta su estilo. Le deseo buena suerte porque he estado en Barcelona, ​​soy de Barcelona, ​​soy socio del Barcelona y tengo muchos amigos entre los jugadores". Repreguntado por si le sorprende lo que pasó, respondió con cierta sonrisa: "Nada me sorprende en el fútbol. Yo soy un ejemplo".

Robert Moreno fue sustituido por Luis Enrique en la Selección Española al término de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020.