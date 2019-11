Robert Moreno: "Si yo no hubiese seguido en la Selección, Luis Enrique no habría podido volver"

El ya ex seleccionador de fútbol, Robert Moreno, ha comparecido esta tarde ante los medios de comunicación para dar su versión de lo sucedido tras las explicaciones que dio Luis Enrique tan sólo un día antes.

Robert Moreno convocó a la prensa en un hotel de Madrid, y se dirigió a los periodistas durante algo más de cinco minutos, en una intervención en la que no admitió preguntas "porque no quiero faltar en lo que puse en el comunicado. Acabaría haciendo reproches y no los voy a hacer".

Luis Enrique, en su regreso a la Selección: "Robert Moreno fue desleal; su ambición fue desmedida" El seleccionador Luis Enrique explica cómo fue el desencuentro con Robert Moreno en una reunión que ambos mantuvieron el 12 de septiembre. 27 nov 2019 - 11:46

"En este puzzle faltan mis piezas", comenzó Moreno, antes de recordar la gran cantidad de mensajes que apoyo y agradecimiento que ha recibido durante los últimos días.

Recordó su trayectoria al lado de Luis Enrique durante los últimos nueve años de sus vidas: "Nos fuimos del Barça B a la Roma, donde firmamos dos años. Pasado el primer año, nos dijo que no quería seguir y nos fuimos con él. Estuvimos un año parados, esperándole, siendo fieles. Le seguimos a Vigo con éxito, y luego llegó a entrenar al Barça de manera exitosa".

"Pero llegó el fin", prosiguió. "Dijo que no seguía entrenando, y tanto el psicólogo como el fisio y yo le dijimos que dejaríamos de entrenar a la espera de que tomase una decisión. Apareció la oportunidad de ir con Juan Carlos al Celta y nos fuimos con él. No seguimos y enseguida apareció la Selección".

Moreno recordó que el 19 de junio, el día de su presentación con seleccionador, "tras la renuncia irrevocable de Luis Enrique", cuenta que Rubiales se juntó con el staff para explicarles que "querían que fuese el seleccionador y decirnos que era nuestro proyecto. Y firmé un contrato que tenía que durar hasta la Eurocopa".

Después, Robert advirtió que "no se le escapa a nadie que si no hubiese seguido, él no habría podido volver. Tuve otro encuentro con Luis Enrique antes de la concentración en el que me dijo que había hecho lo que tenía que hacer, y que estaba contento y orgulloso con mi trabajo".

A continuación, relata el entrenador, llega el momento en que Luis Enrique le comunica que no quiere seguir con él: "Una semana después de la concentración (tras el fallecimiento de su hija), pedí verle. Quería darle un abrazo y mi apoyo. Durante la reunión me pareció correcto comentarle que igual que yo había dicho en público que estaría dispuesto a dar un paso al lado si él decidiese volver, se lo dije en persona. Mi sorpresa fue la respuesta: 'No cuento contigo, con el resto del staff, sí'. Me quedé en shock, me fui y se lo hice saber a todo el staff. Estuvimos diez días destrozados, preguntándome qué había hecho mal. Eran momentos difícil y no preguntamos."

Contó que, durante la rueda de prensa posterior a Cádiz, "empecé a intuir que Luis Enrique quería volver a la Selección. Hasta ese momento cumplimos, la selección ya estaba clasificada. Pero ante esa situación en la que detecto que Luis Enrique quiere volver, vuelvo a demostrar que soy fiel. Envío un mensaje en el que, sabiendo que mi presencia no era agradable, les digo 'vamos a sentarnos para acordar mi salida porque no quiero ser un impedimento'. Fui fiel."

Afirma que no vio la rueda de prensa de este miércoles del técnico asturiano, que "siendo sincero, sigo sin saber por qué Luis Enrique no quiere que siga con él. Me etiquetó con dos cosas muy feas".

Por último, reafirmó su deseo de que "Luis Enrique siga repitiendo los éxitos" con España y de seguir con "mi pasión de ser entrenador".