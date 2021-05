River Plate incluye en el museo del club la camiseta con la que Enzo Pérez jugó de portero ante Santa Fé

El histórico partido de Enzo Pérez como portero de River Plate ya se ha ganado un hueco en el museo del club. La noche del 19 de mayo del 2021 en un Monumental sin hinchas, el mediocentro argentino tuvo que actuar como arquero por las múltiples bajas del equipo a causa del coronavirus.

???? La historia en su lugar. ??2??4?? pic.twitter.com/GxRW0pzGUG — Museo River (@MuseoRiver) May 21, 2021

El épico triunfo ante Independiente de Santa Fé (2-1) en Copa Libertadores le ha colocado en las páginas doradas del club.

La camiseta verde con el número 24 y el nombre de 'Perez', sin tilde, ya se puede ver en el museo y en un futuro quizá los guantes también queden guarados.

Palabras de Enzo Pérez:

"Es emocionante y no caigo. Todo lo que hemos pasado durante estos 90 minutos... Agradezco a mis compañeros y a todos aquellos que me dieron un consejo. Quiero felicitar el compromiso y las ganas que pusieron mis compañeros. Es un triunfo histórico, que va a quedar en el mundo del fútbol. Y quiero agradecerle a toda la gente por los mensajes de cariño, afecto, de respeto y apoyo que han tenido en estas horas".

"Todos saben el amor que tengo por este club. Yo sólo vine por una cosa, que es ponerme la camiseta de River. Obvio que han pasado muchísimas cosas, se han logrado cosas muy importantes en la institución. No quiero ser ni ídolo, ni referente, todo lo que se ha dado es a través del tiempo. Y uno se lo puede ganar o no, pero realmente no busco eso. Vengo a disfrutar, a ponerme la camiseta de River, algo que hoy en día sigo disfrutando y sintiendo de la misma manera".