Portugal elige nueve estadios para terminar su Campeonato de Liga

La Dirección General de Salud (DGS) ha dado el visto bueno a nueve estadios lusos para que se disputen en ellos los diez partidos que restan para concluir la Liga portuguesa de fútbol, paralizada desde la primera semana de marzo a causa de la Covid-19, y que regresará el 4 de junio.

Según un comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), tras las comprobaciones pertinentes, han sido aprobados los estadios del Benfica, Sporting, Oporto, Vitória de Guimarães, Tondela, Braga y Portimão.

Junto a estos siete, también están autorizados por la DGS para acoger partidos la "Ciudade do Futebol" de Lisboa, en el que entrena la selección de las "quinas" y el estadio insular del Marítimo.

Además, la DGS autorizará a que se jueguen partidos en los estadios del Paços de Ferreira, Boavista, Desportivo das Aves, Gil Vicente, Vitória de Setúbal y Rio Ave, si cumplen una serie de requisitos en próximas inspecciones.

Antes del parón liguero, el Oporto era líder con 60 puntos, uno más que el Benfica, y por abajo estaban en puestos de descenso el Portimonense y el Desportivo das Aves.

CIDADE DO FUTEBOL

ESTADIO D. AFONSO HENRIQUES

ESTADIO DO DRAGAO

ESTADIO JOAO CARDOSO

ESTADIO JOSÉ ALVALADE

ESTADIO DO MARÍTIMO

