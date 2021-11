Pjanic, expulsado de la selección bosnia por fumar y beber

Miralem Pjanic ha sido expulsado de la selección bosnia por un escándalo. El centrocampista del FC Barcelona, cedido en el Besiktas, fue pillado fumando y bebiendo la noche anterior antes del partido ante Finlandia, duelo que se llevaron los nórdicos por 1-3. Ivaylo Petev, seleccionador de Bosnia, tomó la decisión de apartar del combinado nacional a Pjanic debido a su mal comportamiento.

OFFICIAL: Miralem Pjani? has been dropped from the Bosnian national team. He played 66 minutes vs Finland and was booed off for his poor display. #BIH ????



Multiple news outlets reporting Pjani? was smoking hookah and drinking the night before the match.. Let a whole country down. pic.twitter.com/BbCeoa3ohz