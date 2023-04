El Manchester City invertirá 330 millones en la construcción de su nuevo estadio al estilo Bernabéu

El Manchester City pone en marcha su macro-proyecto de ampliación del Etihad Stadium. El club invertirá 300 millones de libras (330 millones de euros) con el objetivo de aumentar la capacidad del estadio pasando de 53.400 a 60.000 espectadores, es decir, 6.600 personas más.

El club 'citizen' ha presentado este martes el plan al Ayuntamiento de Manchester para llevar a cabo la expansión, que supondrá una remodelación de la grada norte. En el proyecto previsto por los 'blues' se instalará un 'sky bar' y una experiencia para caminar por encima del estadio. También se ha propuesto la creación de una 'fan zone' para 3.000 personas, una nueva tienda del club, un museo y un hotel con 400 camas.

We are delighted to announce a planning application has been submitted for an entertainment destination at the Etihad Stadium.