Leonardo, sobre Messi: "No puedo ocultar que desde enero tuvimos contacto con él"

El director deportivo del PSG, Leonardo, ha concedido una entrevista a Canal+ Francia y en ella reconoce que contactaron con el jugador argentino Leo Messi en enero de este año, cuando le restaban seis meses para el final de su contrato con el Barcelona:

“Creo que se hizo de una manera perfecta. Lo estoy empezando a conocer, y Messi es una persona muy decente, seria y concreta. Creo que su idea era quedarse en Barcelona. No puedo ocultar que teníamos contactos desde antes, desde enero, cuando faltaban seis meses para finalizar su contrato en el Barcelona".

En esa misma entrevista, Leonardo señala que "nunca contactamos con Messi antes de enero de 2021. Es cierto que hablamos, pero estaba claro que su deseo era quedarse o incluso terminar su carrera allí. La situación del Barça hizo que se acabara su historia con el club, y ahí llegamos".

El director deportivo del club galo también explica cómo fue la decisión de que Messi llevara el dorsal 30: "Neymar le dijo que le iba a dar el 10, pero Messi dijo que no lo quería llevar. Más tarde discutimos los números, y solo quedaba el 28. 2 + 8 eso es 10, pensamos en eso, pero al final le pedimos a la Liga que hiciera una excepción para otorgarle a Messi el número 30, reservado para el portero. Creo que fue muy lindo que Neymar le diera la posibilidad de elegir, y que dijera que no. Esa es una hermosa historia".

Durante esa entrevista, también habló de las lesiones del defensa español Sergio Ramos: "Sabíamos que tenía un problema. Sabíamos que no estaba en buena forma tras los últimos meses de la temporada pasada y que se estaba recuperándose de una lesión. Tuvo sus vacaciones y también le fue difícil hacer todo en relación a su rehabilitación. Luego llegamos a nuestro acuerdo. Él firmó un contrato de dos años, no un contrato de dos meses, así que tenemos tiempo. Por eso no estamos preocupados, creo que es normal".