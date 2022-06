Lacazette regresa a Lyon; el Liverpool hace oficial las salidas de Origi y Karius

El Olympique de Lyon francés confirmó este jueves el fichaje del delantero Alexander Lacazette por las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2025, por lo que el atacante retorna al club en el que se dio a conocer.

Lacazette, de 31 años, terminaba este 30 de junio su contrato con el Arsenal inglés y ha decidido volver a Lyon, a donde había llegado con 12 años y donde estuvo hasta el verano de 2017, cuando fue traspasado al conjunto londinense y con 275 partidos disputados con el primer equipo y 129 goles anotados.

El Liverpool inglés confirmó este jueves la marcha del delantero belga Divock Origi, al que no se le va a renovar el contrato que expira este 30 de junios y que pondrá fin a ocho temporadas en el conjunto 'red', donde se le recordará sobre todo por su papel clave en las semifinales de la Liga de Campeones 2018-2019 ante el FC Barcelona.

A truly special journey, with iconic moments in our history delivered by @DivockOrigi time and time again…



Thank you for everything ?? pic.twitter.com/fXhc6y72TO