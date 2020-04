Kyle Walker rompió la cuarentena para celebrar una fiesta sexual con dos prostitutas

El defensor inglés de 29 años del Manchester City, Kyle Walker, ha sido duramente criticado despues de que este domingo el diario The Sun revelara una supuesta fiesta de caracter sexual suya con dos prostitutas tras romper la cuarentena decretada en el país por el Covid-19. El zaguero, poco después de lo ocurrido, mandó un mensaje en sus redes sociales a sus seguidores para que permanecieran en casa y evitaran los contagios.

