Kimmich perderá un millón y medio de euros por no vacunarse

A Joshua Kimmich le va a costar caro no vacunarse contra el coronavirus. El internacional alemán decidió no vacunarse y una nueva ley expedida en Baviera permite recortar el sueldo de los trabajadores que tengan que cumplir cuarentena y estos no estén vacunados. Esta normativa también la va a llevar a cabo el Bayern de Múnich con su futbolista, que perdería alrededor de un millón y medio de euros.

?? Joshua #Kimmich se encuentra en cuarentena domiciliaria después de dar positivo por coronavirus. El centrocampista del #FCBayern se encuentra bien.



?? https://t.co/WLyqd5GkfApic.twitter.com/s2DaSQwre0 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 24, 2021

El mediocentro alemán ya ha tenido que hacer dos cuarentenas consecutivas antes de dar positivo en coronavirus esta semana. Ambas las tuvo que cumplir por ser contacto estrecho de dos positivos, primero su compañero Niklas Süle y luego de un miembro del staff del Bayern. A estas dos semanas de aislamiento se le suman dos más al dar el propio Kimmich positivo. La ficha del internacional es de 20 millones de euros anuales, desveló el medio alemán ‘Bild’. Ahora, aplicando la ley de recortar el sueldo, este mes de baja le costaría más de un millón y medio de euros.

Este caso no ha pasado desapercibido y Julian Nagelsmann, técnico del Bayern Múnich, fue preguntado por la situación del jugador, a la que contestó que no era un castigo por parte del conjunto alemán. Además, destacó que la ley vigente permite al club tomar este tipo de decisiones, tal y como ocurre en otros sectores para proteger los derechos de los trabajadores. De momento, Kimmich no es el único jugador que va a perder dinero por no vacunarse en Múnich. Eric Maxim Choupo-Moting, Michal Cuisance, Jamal Musiala y Serge Gnabry (los dos últimos ya con la primera dosis) también tuvieron que aislarse al no estar inmunizados.