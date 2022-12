El golazo espectacular de Marcelo con Olympiacos: ¿El mejor de su carrera?

Marcelo no está viviendo su mejor temporada en Grecia. El lateral izquierdo brasileño se marchó este verano al Olympiacos después de acabar su contrato en el Real Madrid, pero no ha gozado ni de los minutos ni de las oportunidades que esperaba e incluso se llegó a especular con que podría abandonar el equipo este enero por su baja forma.

Sin embargo, el exmadridista se reivindicó este jueves en la ida de los octavos de final de la Copa Griega. Marcelo lideró la victoria de su equipo por 4-1 ante el Atromitos con un doblete. Dos goles de bellísima factura que le han servido para reivindicarse. El primero de ellos quizá el mejor que ha marcado en su carrera.

What a ???? moment in Karaiskaki last night! @MarceloM12's first goals in the Olympiacos jersey! ????????#Olympiacos#Goals#M12#Brazilpic.twitter.com/28sp8bfwYn