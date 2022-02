La FIFA condena el uso de la violencia por parte de Rusia contra Ucrania

La FIFA condenó el uso de la fuerza por parte de Rusia en Ucrania y anunció que seguirá supervisando la situación y las actualizaciones en relación con los partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2022 que deben jugarse en territorio ruso, que se comunicarán en su debido momento.



En un comunicado tras la reunión de su Consejo celebrada este jueves, la FIFA expresó su deso de un rápido cese de las hostilidades y de la paz en Ucrania.



"La FIFA condena el uso de la fuerza por parte de Rusia en Ucrania y cualquier tipo de violencia para resolver conflictos. La violencia nunca es una solución y la FIFA hace un llamamiento a todas las partes para que restablezcan la paz mediante un diálogo constructivo. Asimismo, la FIFA sigue expresando su solidaridad con las personas afectadas por este conflicto", afirmó.

FIFA expresses hope for rapid cessation of hostilities and peace in Ukraine



???? https://t.co/zf3Dhh2Ytzpic.twitter.com/NviQkl4d2t