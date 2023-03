Detenido un empleado de un hotel de Madrid por comentarios racistas contra la selección marroquí

La Policía Municipal de Madrid ha detenido este lunes a un empleado del hotel Eurostars Madrid Tower acusado de publicar en su perfil de Instagram comentarios racistas contra la selección de fútbol marroquí, que se encuentra hospedada en dicho establecimiento, han informado a EFE fuentes policiales.

