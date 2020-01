Críticas en Argentina a la decisión de nombrar a Macri presidente ejecutivo de la Fundación FIFA

La FIFA ha nombrado a Mauricio Macri presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. El expresidente de la República Argentina y de Boca Juniors toma las riedas de una Fundación creada en 2018 con el objetivo de contribuir a la "promoción de un cambio social positivo", según especifica la FIFA en una nota.

Según el presidente de FIFA, Gianni Infantino, "A través de su experiencia como líder de una gran nación conoce el rol central que tiene la educación para el futuro de nuestras sociedades y, como dirigente de uno de los clubes de fútbol de mayor éxito, sabe la fuerza y la pasión únicas que genera nuestro deporte. Su experiencia y visión de futuro permitirán, sin duda, que nuestra fundación intensifique su labor y amplíe su ámbito de acción para contribuir a mejoras sociales en todo el mundo".

La decisión no ha estado exenta de críticas. Las más importantes llegaron por parte de la AFA y presidentes de los principales clubes argentinos.

#Institucional Comunicado de prensa acerca de la designación del Ing. Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFAhttps://t.co/oLFrjmEoD1 pic.twitter.com/PVjSZ7cTns — AFA (@afa) January 28, 2020

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, cree que Infantino "debería haber consultado a todos clubes. No estoy de acuerdo, para nada. Los dirigentes políticos se tienen que dedicar a la política y los dirigentes deportivos a los clubes. Me parece que la FIFA no es un premio consuelo", dijo en Radio Nacional.

La decisión fue calificada como "lamentable" por Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, y Marcelo Tinelli, su homónimo de San Lorenzo.

La Superliga Argentina mostró su "preocupación" y la AFA publicó un comunicado en el que habla de "sorpresa": "Teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la FIFA y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos que la misma es ajena a la voluntad de esta Asociación del Fútbol Argentino, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación".