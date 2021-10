Cristiano Ronaldo, mejor jugador de la Premier League en septiembre

Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United, ha sido elegido mejor futbolista de la Premier League en septiembre. El portugués, que ha vuelto doce años después al que fuera su club, despegó con un doblete ante el Newcastle United antes de marcar de nuevo en la victoria ante el West Ham United. Durante el mes de septiembre, Cristiano también participó en la derrota por 0-1 contra el Aston Villa en Old Trafford.

Es la quinta vez que Ronaldo es nombrado jugador del mes y la primera desde marzo de 2008. El periodo entre su último galardón y este, de trece años, es el más amplio de la historia de la Premier. El delantero luso se impuso en las votaciones a Joao Cancelo, Antonio Rudiger, Allan Saint-Maximin, Mohamed Salah e Ismaila Sarr.

