Cristiano Ronaldo habla de su salida del United: "Todo lo que pasa tiene una razón y fue un aprendizaje"

Cristiano Ronaldo afirmó este miércoles que "se siente algo muy especial y positivo" en la selección portuguesa con la llegada como seleccionador de Roberto Martínez, y aseguró que está "bien rodado y preparado para jugar" a las órdenes del técnico español.



En rueda de prensa previa al partido de clasificación para la Eurocopa 2024 de este jueves ante Liechtenstein, Cristiano analizó los primeros días a las órdenes de Martínez, que ha traído "aire fresco" a la plantilla.



"Lo que vivimos en la selección es muy positivo. Se siente algo especial y positivo. La intensidad es muy buena, es diferente. Estoy seguro de que la selección estará preparada para lo que venga y que Portugal será un equipo con más ataque", declaró.



Cristiano también destacó la "dinámica" que Martínez aporta a los entrenamientos: "Es siempre en movimiento, no hay muchas paradas. Siempre conectados, así me gusta, así soy en la vida".



A nivel personal, Cristiano dijo estar "muy feliz de volver y poder ayudar a Portugal", y que su "motivación está intacta".



"Me encanta jugar con la selección (...), si creen que soy un activo, siempre daré lo mejor de mí. Esta es mi casa y me siento muy bien aquí", aseveró.



Ahora en el Al Nassr saudí, Cristiano, de 38 años, prometió que está "bien rodado, listo para jugar. Me siento preparado", dijo.

Su salida del Manchester United

Cristiano Ronaldo también abordó su polémica salida del Manchester United a finales de 2022, y aseguró que esta etapa de su vida "fue un aprendizaje bastante grande", pero que ahora es "un hombre mejor".

Cordon Press



"Todo lo que sucede en la vida tiene una razón para suceder. Agradezco haber pasado por algunas cosas en la vida para poder ver quién está de mi lado", manifestó.



El crack portugués sostiene que "no hay tiempo para lamentaciones: La vida sigue y, lo haya hecho bien o no, ha formado parte de mi crecimiento".



"Cuando estás en la cima de la montaña, a menudo no puedes ver lo que hay debajo. Ahora estoy más preparado y ese aprendizaje fue importante, porque nunca había pasado por eso, como en los últimos meses. Ahora soy un hombre mejor", comentó.



Cristiano también habló de su relación con España, país de origen del nuevo seleccionador -"una cultura con la que me identifico mucho"- y recordó que fue donde nacieron sus hijos durante su etapa como jugador del Real Madrid.



"Es una cultura que significa mucho para mí", resaltó.