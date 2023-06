Cassano carga contra Mourinho: "Es un asco, ojalá no vuelva nunca a Italia"

No vamos a descubrir nada si Mourinho no es un tipo grato para Antonio Cassano. El jugador italiano ha vuelto a críticar al técnico luso con motivo de su derrota en la final de Europa League ante el Sevilla y por la imagen que dio tras el choque cuando fue a increpar al árbitro.

El futbolista que militó en el Real Madrid entre 2006 y 2007, ha concedido una entrevista en el canal de Twitch 'BoboTv' de Christian Vieri donde critica la actuación del colegiado inglés de aquel partido, pero también denuncia el comportamiento de Mourinho: "El árbitro se ha equivocado, pero como otros fallan goles, Taylor no ha estado a la altura. Todo lo que ocurrió después empezó con Mourinho, que se fue abajo a protestar. Los vídeos llegaron rápidamente a todos y, entonces, ya vimos a su familia aterrorizada", dijo Cassano.

Mourinho la lía y espera al árbitro en el aparcamiento: "Fuc... UEFA" El técnico luso, además de tener varios rifirrafes en el campo con el árbitro, le esperó al finalizar el choque para insultarle: "Es una p... vergüenza, vete a la mierda". 01 jun 2023 - 10:24

El ex del conjunto de 'La Loba', que "espera que Mourinho no vuelva a entrenar a un equipo de Italia, después de decir que se iba de vacaciones a Portugal", comentó la situación del técnico de 60 años en su paso por la club 'giallarossi': "Es un asco, en estos dos años solo vimos peleas, arruinó la imagen de la Roma, no hizo el bien de la entidad".

Episodios anteriores

En abril, ambos tuvieron un cruce de palabras cuando el exfutbolista de 40 años atacó a 'The Special One': "A Mourinho le importa una mierda el fútbol. Apesta, igual que la forma en que haces jugar a tus equipos", aseguró. Unas palabras que no gustaron al portugués que reaccionó en unas declaraciones posteriores: "Cada uno es libre de tener sus preferencias o incluso de criticar. Pero cuando se trata de otros, como Antonio Cassano, las cosas son diferentes: él se divierte, los demás trabajan en serio. Cassano jugó en la Roma, el Inter y el Real Madrid: en el Madrid se le recuerda por su abrigo, con la Roma ganó una Supercopa sin jugar, con el Inter no ganó ni la copa de Lombardía", respondió duramente el luso.