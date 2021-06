Buffon regresa al Parma 20 años después

El portero italiano Gianluigi Buffon formalizó oficialmente este jueves, a sus 43 años, su regreso al Parma, el club en el que empezó, en 1995, su carrera como profesional. "Ha vuelto al sitio que merece, ha vuelto a casa", informa el Parma, que menciona a Gianluigi Buffon y al presidente del club, el estadounidense Kyle Krause.

