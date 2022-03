Bruno Rodríguez, exjugador del Rayo Vallecano, pierde una pierna

Bruno Rodriguez, exdelantero del Rayo Vallecano, PSG y Mónaco entre otros y que sufrió numerosas lesiones y cirugías que le obligaron a jugar infiltrado, ha tenido que amputarse la pierna derecha. El jugador francés que tuvo un breve paso por el equipo vallecano en 2001 (tan solo jugó 39 minutos) tomó la decisión tras sufrir numerosos años el paso por quirófano para poder corregir las numerosas lesiones que sufrió en esa pierna cuando era futbolista profesional.

Le Paris Saint-Germain adresse un message de soutien à son ancien attaquant Bruno Rodriguez, sa famille et à ses proches dans cette épreuve difficile.



Le Club vous apporte toute sa force et espère pouvoir vous accueillir dès que possible au Parc des Princes ???? pic.twitter.com/nxpND7CHqf