El Aston Villa cierra su centro de entrenamiento por numerosos positivos en coronavirus del primer equipo

El Aston Villa ha confirmado que han tenido que cerrar su campo de entrenamiento Bodymoor Heath después de un brote significativo de coronavirus.

No desvelan la identidad de los jugadores, pero confirman que una gran cantidad de jugadores y personal del primer equipo dieron positivo en las pruebas rutinarias de este lunes, con un aislamiento inmediato. Una segunda ronda de pruebas se llevó a cabo y este viernes arrojó más resultados positivos.

Aston Villa can confirm that the Club has closed its Bodymoor Heath training ground after a significant Coronavirus outbreak.