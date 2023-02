La selección femenina de Canadá se niega a entrenar y jugar tras recortarles el presupuesto

La capitana de la selección femenina de fútbol de Canadá, Christine Sinclair, ha confirmado que la selección nacional se declarará en huelga esta semana por una falta de financiación que creen que comprometerá su capacidad para actuar en el Mundial femenino de este año en Oceanía.

Menos de una semana antes de que las campeonas olímpicas se enfrenten a Estados Unidos, Brasil y Japón en la SheBelieves Cup, Sinclair y Janine Beckie aparecieron en el canal deportivo canadiense TSN para decir que no participarán en ninguna actividad del equipo, incluyendo partidos, hasta que se resuelva el conflicto.

The time is now, we are taking job action. pic.twitter.com/QbVbhTcdDU — CanadianSoccerPlayers (@PlayersCanadian) February 10, 2023

La entrevista se produjo después de que las selecciones femenina y masculina de Canadá emitieran sendos comunicados en los que se quejaban de los recortes presupuestarios para el equipo femenino por parte de la Asociación Canadiense de Fútbol, y exigían respuestas a la federación.

"Algunas de nosotras hemos entrenado hoy con las camisetas al revés, pero, como no hemos tenido noticias de la federación desde que presentamos nuestras demandas, ni siquiera han tenido la cortesía de ponerse en contacto con nosotras para programar una llamada de emergencia, como equipo hemos decidido tomar medidas laborales", señaló Sinclair.

"A partir de este momento no participaremos en ninguna actividad de la Asociación Canadiense de Fútbol hasta que esto se resuelva, ya sea en entrenamientos o en partidos. Es muy duro decirlo como deportista que quiere competir, que quiere representar a Canadá, pero ya basta", manifestó.

Por su parte, Beckie, exdelantera del Manchester City, insistió en que las jugadoras no se moverán hasta que todo se resuelva. "Desde este momento no entrenaremos, no asistiremos a concentraciones. No participaremos en ninguna actividad programada con la selección en un futuro próximo. Si llegamos al próximo jueves por la tarde y esto no se resuelve, no saltaremos al campo contra Estados Unidos en la SheBelieves Cup", subrayó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Según el comunicado, la Asociación Canadiense de Fútbol ha recortado el tiempo dedicado a las concentraciones, así como el número de jugadoras y personal invitados a las mismas. También se les ha comunicado que no habrá amistosos en casa antes del Mundial, que comenzará en Australia y Nueva Zelanda en julio.

"Estamos cansadas, cansadas de tener que luchar constantemente por un trato justo y equitativo, y por un programa que nos dé la oportunidad de lograr lo que sabemos que este equipo es capaz de lograr para Canadá. Esta falta de apoyo amenaza con revertir los progresos que hemos hecho como nación futbolística y devolvernos al olvido. Para que nuestro equipo siga teniendo fuerza a nivel mundial, necesitamos una federación que nos apoye al nivel que se espera de nosotras: a nivel mundial", indicaron en un comunicado.

Además, señalan que "se han invertido importantes sumas de dinero y recursos en nuestra selección masculina para garantizar que no haya lagunas en su preparación para la Copa Mundial Masculina de 2022", mientras que a la selección femenina se le pide que actúe sin el mismo respaldo.