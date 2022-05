El San Fernando CD dará un día de permiso menstrual a sus trabajadoras

El presidente del San Fernando Club Deportivo, Louis Kinziger, ha anunciado que todas las mujeres que trabajan en las oficinas y en la tienda oficial de este club de fútbol gaditano podrán beneficiarse de, al menos, un día de permiso menstrual al mes "cuando sea necesario".

En un mensaje en su perfil oficial de Instagram, Kinziger ha defendido que con esta medida, adoptada desde esta semana y adelantándose a la futura ley del Gobierno sobre bajas para las mujeres que sufran reglas dolorosas, "cambia las reglas del juego en el San Fernando CD".

El presidente del club ha detallado que este permiso no será un día de trabajo en casa sino "un permiso propio" que no requerirá de justificación por parte de la mujer que opte a esta baja, que no computará en el período de vacaciones contratado y que será retribuido como cualquier otro día normal del mes.

El anteproyecto de modificación de la ley del aborto, presentada por el Gobierno, incluye la baja laboral en caso de menstruaciones dolorosas, con coste a cargo de la Seguridad Social desde el primer día y con la duración que necesite cada mujer, una medida que desde el club isleño han decidido empezar a aplicar entre su plantilla femenina.

"Ha llegado el momento de normalizar el cuidado de las necesidades básicas", ha valorado Kinziger, quien ha asegurado que las mujeres del San Fernando Club Deportivo "no solo son parte de mi equipo, sino que a menudo respaldan el papel de capitán y lideran la entidad de muchas maneras para permitirle lograr los impresionantes cambios que ha conocido desde mi llegada aquí".

Así, el responsable del club ha escrito que una de las lecciones "valiosas" que ha aprendido al trabajar en un entorno "tan exigente" es que "todos los miembros del equipo deben ser tratados por igual, pero no de la misma manera".

Por ello, ha defendido la medida adoptada en el club deportivo que dirige desde junio de 2021, donde ha expuesto que el fútbol siempre ha sido su pasión, y trabajar en un club en desarrollo es "un motivo para sentirme agradecido por el trabajo que tengo".