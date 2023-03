El Chelsea, rival del Barcelona en las semifinales de la Champions femenina

El Chelsea eliminó en los penaltis al Olympique Lyonnais para avanzar a semifinales de la Liga de Campeones femenina, triunfo épico ante el vigente campeón que le cita con el Barça por un puesto en la final.

El cuadro español, que goleó a la Roma (5-1), se medirá en 'semis' con un Chelsea que cayó (4-0) ante el cuadro culé en la final de 2021, la primera Champions del Barça. Un gol de penalti de Mjelde en el minuto 128 frustró al Lyon.





? ???????????? ?



?? Absolute scenes at the Bridge as Chelsea go through on penalties ??#UWCL