Laia Codina desvela cuándo se dieron cuenta de la gravedad del beso de Rubiales a Jenni Hermoso

Se siguen conociendo detalles sobre el polémico beso que Luis Rubiales, presidente de la RFEF, dio a Jenni Hermoso en la final del Mundial Femenino en Sídney y que le ha acabado costando una inhabilitación de su cargo. Tras la denuncia presentada este miércoles por la futbolista, ahora otra compañera presente en el torneo ha revelado cuándo se dieron cuenta de la gravedad de lo ocurrido.

Ha sido Laia Codina, futbolista del Barcelona que este verano ha sido traspasada al Arsenal inglés, la que en el programa Tot Costa de Catalunya Radio, ha dado a conocer nuevos detalles del suceso, además de volver a criticar lo ocurrido y mostrar su apoyo a su compañera de forma pública.

??? LAIA CODINA explica cómo fueron conscientes en el vestuario de la Selección de la gravedad de los actos de Rubiales:



???"Cuando realmente nos enteramos de lo que había pasado fue en el autobús. Una de las veteranas nos dijo "oye chicas que lo que acaba de pasar es muy serio,… pic.twitter.com/8o4Ro1Jiwq — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) September 6, 2023

Laia relata quefue en el viaje en autobús tras el partido hacia el hotel, cuando una de las veteranas del grupo comentó lo que había pasado. En ese momento todas calibraron la verdadera importancia que tenía el beso de Luis Rubiales y Jenni Hermoso y su comportamiento durante la final del Mundial: "Fuimos conscientes de todo, del beso y de los gestos de Rubiales en el palco cuando estábamos en el autocar, cuando regresábamos al hotel. Una compañera dijo que esto era serio, que teníamos que condenarlo porque era un abuso de poder del jefe", relata en la entrevista.

"Sí, hubiera hecho lo mismo... Jenni lo ha pasado mal y no se merecía esto después de lo que para ella, y para todas, significaba haber ganado un Mundial. No se puede normalizar de ninguna manera, no se puede tolerar. Y todas las personas que no nos ayudan, no las queremos", explicó sobre la denuncia interpuesta este miércoles por la futbolista del Pachuca.