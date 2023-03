El fútbol femenino, indignado ante el FIFA: "Vais a asustar a mis hijos"

El fútbol femenino sigue creciendo sin parar, en un año marcado también por la disputa del Mundial femenino de 2023, en Australia y Nueva Zelanda. Un crecimiento que ha llegado a los videojuegos, con la apuesta de 'EA Sports' de ir introduciendo equipos del fútbol femenino del juego. Algo que empezó hace años con las selecciones nacionales, y que ahora incluye también a los clubes.

Sin embargo, la polémica ha llegado en la última actualización, una de las más importantes de los últimos años, porque ha incluido a los equipos de la UEFA Champions League femenina y la liga estadounidense (National Women's Soccer League). Sin embargo, lo que la compañía no se esperaba es la lluvia de críticas que han caído.

Varias jugadoras han mostrado en redes su descontento por la diferencia que existe entre el modelo y su apariencia en la vida real. Por ejemplo, Caprice Dydasco, defensa de los Houstan Dash, no se quedó con nada dentro: "Agradezco que EA Sports incluya por fin la liga, pero esto no me representa".

Leroux ha sido una de las más críticas contra el modelado, llegando al punto de repostear los de compañeras suyas. En un momento rescató un modelo antiguo, de FIFA 16, en la que tira de ironía: "Tenían la diadema, la trenza, el tatuaje en el cuello, las cejas demasiado depiladas... solo tendrían que desinflarme el pecho y ponerme un jersey diferente. Mantendré las cejas, eso sí"

Las redes se han quejado de esto, y se espera que EA Sports cambie algunos modelos en próximas actualizaciones.