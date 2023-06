Aitana Bonmatí, elegida como la mejor jugadora de la Champions

La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí ha sido nombrada Jugadora de la Liga de Campeones femenina 2022-2023, tras encabezar las clasificaciones de asistencias y participaciones en goles esta temporada, culminada con la victoria de su club en la final del pasado sábado ante el Wolfsburgo alemán (2-3).

?????? Aitana Bonmatí is the 2022/23 #UWCL ???????????? ???? ?????? ????????????, as chosen by UEFA's Technical Observer panel! Congratulations, @AitanaBonmati ?? #UWCLfinal // @FCBfemeni pic.twitter.com/7J6mub6JNy

La UEFA anunció este lunes la elección por su panel de Observadores Técnicos de Bonmatí, que cerró una campaña triunfal para el Barça con cinco goles y ocho asistencias, su mejor registro en la competición, lo que le dio un total de 13 participaciones en goles de su equipo, por delante de cualquier otra jugadora.

Bonmatí, de 25 años, fue clave en los dos primeros goles del Barça en la última final jugada en Eindhoven (Países Bajos), donde su equipo remontó un 2-0 en contra en el descanso y restableció la igualdad a los cinco minutos de la reanudación, incluido el centro para el gol del empate de Patri Guijarro.

La jugadora azulgrana, de 25 años, sucede en el palmarés a la ganadora inaugural del galardón el curso pasado, su compañera en el Barcelona Alexia Putellas, y también fue elegida jugadora de la otra final que su club conquistó en 2021 contra el Chelsea.

Bonmatí figura a su vez en el once ideal de la temporada junto a sus compañeras Lucy Bronze, Irene Paredes, Mapi León, Patri Guijarro y Caroline Graham Hansen, más de la mitad.

Completan la alineación Merle Frohms (Wolfsburgo), Katie McCabe (Arsenal), Lena Oberdorf (Wolfsburgo), declarada también mejor jugadora joven, Alex Popp (Wolfsburgo) y Ewa Pajor (Wolfsburgo).

???? The 2022/23 UWCL ???????? ???? ?????? ????????????, selected by UEFA's Technical Observer panel! ??



Who would make your starting XI ? #UWCL // #UWCLfinalpic.twitter.com/oFLhTa7tUq