Acusan al seleccionador de Zambia de abuso sexual: "Es normal que se acueste con jugadoras"

Escándalo en la selección de Zambia a pocas semanas de que empiece el Mundial femenino en Australia y Nueva Zelanda, un torneo en el que serán rivales de España en el Grupo C, junto a Costa Rica y Japón. Según ha informado el medio inglés The Guardian, el técnico del conjunto africano, Bruce Mwape, ha sido denunciado por presunta conducta sexual inapropiada, teniendo que iniciar una investigación.

En concreto, se cree que tanto Mwape como el técnico de la sub-17, Kaluba Kangwa, están acusados en una investigación que empezó en septiembre de 2022 y que había sido remitida a la FIFA. Además, varias jugadoras, que han pedido anonimato, han declarado al respecto para The Guardian.

Zambia women’s football team head coach Bruce Mwape accused of sexual misconduct. Story by @ed_aarons and @Romain_Molinahttps://t.co/GaZrhLiaUG