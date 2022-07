Alexandra Popp guía a Alemania a la final de la Eurocopa

Alexandra Popp, una de las grandes estrellas de la Eurocopa, metió este miércoles a Alemania en la final del torneo con un doblete que doblegó a Francia (2-1) y que emplaza uno de los mejores partidos por el título posible para el domingo: Alemania, la ocho veces campeona, contra Inglaterra, anfitriona y gran favorita.



Las germanas, las más laureadas de la historia del torneo, no fallaron en un tenso partido contra Francia que se pudo haber decantado para cualquiera y que decidió la clínica Popp, infalible dentro del área. Dos toques suyos metieron a Alemania en la gran final de Wembley; un zurdazo en la primera parte lanzándose al verde y un cabezazo en los últimos minutos cuando más apretaba Francia.



Porque Alemania, que dominó más minutos y se adelantó en la primera parte, coqueteó con la eliminación ante una Francia físicamente más superior y con más oficio a la hora de presionar a la zaga germana.



Eso, después de unos primeros minutos con Alemania cómoda, con un paradón de Peyraud-Magnin a falta de Popp, y un par de penaltis que reclamaron las alemanas por empujones de Renard.



No fue hasta el minuto 40 cuando se abrió la lata, con un centro de Svenja Huth en el que Popp se adelantó Perisset para meter la pierna y fusilar a la portera gala.

