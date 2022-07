El coronavirus vuelve a azotar a la selección inglesa antes del partido contra España

Malas noticias para Inglaterra. La COVID persiste en el conjunto de las Lionesses. La Asociación de Fútbol inglesa ha anunciado otro positivo más en su selección, y ya es el tercero en dicha selección. Ahora ha caído su guardameta Hannah Hampton. Anteriormente dieron positivo su seleccionadora Sarina Wiegman y la defensa Lotte Wubben-Moy.

A priori la baja de Hannah Hampton no sensible para la selección inglesa. La guardameta del Aston Villa no ha jugado con las inglesas en esta Eurocopa. La portera titular de las Lionesses está siendo Mary Earps. Su positivo es el segundo dentro de la plantilla inglesa. El primero fue el Lotte Wubben-Moy.

La jugadora del Arsenal se perdió la contundente victoria sus compañeras a Noruega por 8-0 aunque ya ha vuelto a los entrenamientos. Quien no lo ha hecho todavía es la seleccionadora Sarina Wiegman. La neerlandesa, también contagiada, se perdió la semana pasada el tercer y último partido de la fase de grupos de Inglaterra. A falta de dar negativo, Wiegman estaráausente también en el partido contra España.