Salma Paralluelo: "Hemos sabido remontar porque este equipo puede con todo"

Salma Paralluello: "Nos queda la final, tenemos el último reto, el grande, y trabajamos para hacerlo"

La extremo española Salma Paralluelo expresó que "otra vez" ha sentido "muchísima ilusión (al marcar el 1-0), igual que en el último partido". "Ha sido muy duro, nos han metido ese gol del empate que ha sido un palo, pero hemos sabido remontar porque este equipo puede con todo", destacó.

"Pensaba en mi familia, en toda la gente que me apoya, en ellas porque nos lo merecíamos. Hemos dado este pasito y nos queda un último empujón. Nos queda la final, tenemos el último reto, el grande, y trabajamos para hacerlo", dijo en declaraciones a TVE.

"Al calentar, el míster me ha dicho que iba a salir de '9' y he dicho, a jugar", finalizó.

Olga Carmona: "Nunca había vivido algo así en el fútbol"

Olga Carmona, goleadora en el duelo ante España y Suecia que dio la victoria a La Roja (2-1) con un tanto desde fuera del área confesó que "nunca" había vivido "algo así en el fútbol".

"Estoy sin palabras con este equipo, hemos hecho un partido muy competitivo, hemos dominado por momentos y una vez mas hemos tirado de la épica para estar en la final", expresó en declaraciones a TVE tras el partido.

En cuanto al gol que dio la victoria a España en el minuto 89 expresó: "Lo he intentado ajustar un poco, estoy muy eufórica y con muchas ganas de que llegue esa final, ojalá nos hagamos con el título", dijo.

Sobre la celebración del gol que metía a España por primera vez en su historia en una final de un Mundial explicó: "Se han tirado todas mis compañeras encima, casi me quedo sin respiración al celebrar el gol. Nunca había vivido algo así hasta el momento en el fútbol", expresó la futbolista sevillana.

Redondo: "Estamos a 90 minutos de hacer algo muchísimo más gordo de lo que hemos hecho"

La delantera española Alba Redondo contó que siente "de todo a grandes rasgos: felicidad, orgullo, privilegio enorme, alegría..." tras clasificarse para la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda después de derrotar a Suecia (2-1) en la primera semifinal. "Todavía no somos conscientes de lo que acabamos de hacer. Para toda la gente de España y nuestra gente: estamos a 90 minutos de hacer algo muchísimo más gordo de lo que hemos hecho", afirmó.

"Podemos permitirnos celebrarlo en grande hoy. Un golazo (Olga Carmona), he ido corriendo a abrazarla, he llegado de las primeras y me daba igual que la cuarta árbitra me quitara, iba hasta sin peto. He pensado en mi familia, en mi pareja, en mi tío... Va por ellos y por toda la gente que nos sigue", dijo en declaraciones a TVE.

Por último, Redondo, que se besó el tatuaje de su antebrazo, explicó que se lo hizo en honor a su tío, que falleció en 2003 en un accidente militar. "Todo se lo dedico a él, a mi pareja, familia, y a toda la gente que me sigue siempre", aseguró.