Rölfo y Asllani consiguen el bronce para Suecia

Un gol de penalti de la barcelonista Fridolina Rölfo, en la primera mitad, y otro de la exmadridista Kosovare Asllani, tras el descanso, dieron a Suecia la victoria ante Australia y el bronce en la Copa del Mundo femenina, el cuarto de su historia.

Suecia se adueña del tercer puesto al imponerse en un duelo en el que fue superior, a pesar de los picos de intensidad de Australia. Lo que pudo ser un gran festejo del coanfitrión terminó siendo una fiesta sin música en la que la afición y las oceánicas se fueron desinflando poco a poco. Finalmente "Las Matildas" terminan la Copa del Mundo más especial para ellas sin medalla.

En los primeros compases del encuentro Suecia se aproximó al área Australiana con peligrosos centros laterales que hicieron a las oceánicas organizar un claro bloque bajo. Las nórdicas apretaron durante los primeros 15 minutos y las coanfitrionas se limitaron a tratar de parar a Blacktenius, Rölfo y compañía.

