Szczesny se marcha llorando del Juventus-Sporting por un dolor en el pecho

El polaco Wojciech Szczesny, meta del Juventus, dio el susto en la ida de cuartos de final de la Liga Europa de fútbol ante el Sporting de Portugal al pedir el cambio justo antes del descanso visiblemente aturdido y llevándose la mano al pecho.

En el minuto 42, el cancerbero, justo antes de que el Sporting pusiera en juego un saque de esquina, se llevó la mano al pecho y comentó con su compañero italiano Manuel Locatelli su malestar general.

Enseguida, varios jugadores del Juventus se acercaron para ayudar a su compañero, que entre lágrimas tuvo que marcharse sustituido. El italiano Mattia Perin entró al campo en el lugar de un Szczesny que salió ovacionado del Juventus Stadium, aunque visiblemente afectado. Recibió un electrocardiograma y su diagnóstico no presentó ningún problema.

