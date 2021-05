Solskjaer: "Estamos preparados para esta final"

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, espera que la final de la Liga Europa, que disputan este miércoles ante el Villarreal en Gdask (Polonia), pueda ser "el trampolín para un futuro mejor" y "el comienzo de algo más", y ha pedido a sus jugadores que disfruten de la experiencia porque "no se juegan demasiadas finales en la vida".

"Tenemos cinco victorias en Europa, hemos perdido dos veces contra el Barcelona. Son grandes noches para nosotros. Puede ser el trampolín para un futuro mejor. Este es un equipo que hemos reconstruido en los últimos años, ojalá sea el comienzo de algo más. Cuando los jugadores fichan por el Manchester United, lo hacen para ganar", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador noruego se mostró "confiado" en las posibilidades de su equipo. "Tengo bastante confianza en mí mismo. He visto que algo crece dentro de los jugadores. Cada vez son más resistentes a los contratiempos. Como grupo, estoy seguro de que estamos preparados para esto", apuntó.

"Creo que cuando los jugadores saborean el éxito, todo puede ir en dos direcciones: puede ir como lo hemos hecho nosotros y relajarnos, o puede hacer que tengas hambre de más y lo quieras siempre. Este grupo de jugadores lleva un año y medio trabajando junto. El siguiente paso para ellos es disfrutar de un partido como este", afirmó.

El técnico de los 'red devils' confirmó que ni Anthony Martial y Phil Jones participarán en el duelo, pero aseguró que Harry Maguire, que no juega desde el triunfo ante el Aston Villa, podría recuperarse a tiempo para la final. "Nos hemos preparado muy bien. Por supuesto, Anthony y Phil no llegaron, pero Harry va a entrenar por separado para tratar de incorporarse al grupo. El resto de los jugadores están bastante bien", explicó.





?? "The players sign for United to win trophies, accepting the challenge to become the best, because this is the best club in the world," Ole adds.



"That's something they are ready for, because they wouldn't have signed here if they weren't top players." #MUFC#UELfinal