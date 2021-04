La Roma pone pie y medio en semifinales; el Arsenal se mete en un lío

La Roma puso pie y medio en las semifinales de la Liga Europa al remontar en la segunda parte, con goles de Lorenzo Pellegrini y Roger Ibáñez, un resultado adverso frente a un Ajax que falló un penalti decisivo cuando iba ganando.

El equipo de Paulo Fonseca, el único italiano con vida en competición europea, dio un golpe de efecto en Amsterdam. Tras una primera parte sombría y con un Edin Dzeko falto de puntería, resolvió el encuentro con dos jugadas a balón parado.

En la portería neerlandesa, Kjell Scherpen tuvo un estreno en competición europea para olvidar. El duelo entre neerlandeses e italianos se decidirá la próxima semana en Roma, en un encuentro en el que el Ajax tendrá que meter al menos dos goles para darle la vuelta a la eliminatoria.

⏰ RESULTS ⏰



Who did it best tonight? ��



�� Gerard Moreno gives Villarreal advantage

�� Ibañez scores late Roma winner

⚽️ Slavia Praha net stoppage time equaliser

�� Manchester United win in Spain #UEL