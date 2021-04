Miles de seguidores del Villarreal ha arropado al equipo en su trayecto desde la ciudad deportiva del club hasta el campo de La Cerámica.

Odegaard y Ceballos, titulares en el conjunto de Mikel Arteta.

�� Tonight's team is in...



���� Odegaard starts

���� Pepe leads the line

�������������� Holding partners Mari



#️⃣ #UEL