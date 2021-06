Suecia, primer rival de España en la Eurocopa, anuncia un positivo: el de Kulusevski

El atacante sueco del Juventus Dejan Kulusevski, ha dado positivo por coronavirus, informó este martes en rueda de prensa el médico de la selección de Suecia, Anders Valentin.



Kulusevski se sintió algo resfriado hoy y fue sometido a un test rápido, que dio positivo, informó Valentin, que informó de que el jugador ya ha pasado el coronavirus con anterioridad y que permanece aislado.



Suecia se enfrenta a España el próximo día 14 en La Cartuja, en el primer partido de ambos en el grupo E de la Eurocopa.

Suecia mantiene los entrenamientos grupales

Kulusevski se perderá el partido de España, pero el seleccionador sueco, Jan "Janne" Andersson, señaló que no va a convocar a nadie en su lugar y que espera contar con el jugador para el siguiente partido.



Los otros 25 jugadores han dado negativo y no presentan síntomas, por lo que siguiendo las recomendaciones de las autoridades suecas, continuarán entrenando en grupo, pero en exteriores.



"No se trata de un brote, sino de un caso. Esperamos que no haya más", afirmó Valentin desde la concentración sueca en Gotemburgo.

