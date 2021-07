Southgate: "Estamos en una final y estamos aquí para ganarla"

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, incidió en las ganas que tienen sus futbolistas de jugar la final de la Eurocopa contra Italia y apuntó que si han llegado hasta aquí es para ganarla.

"Estamos en una final y estamos aquí para ganarla. Me alegro de cómo hemos representado a la gente y de legado que ha habido, pero ahora lo importante es traer el título a casa mañana", dijo Southgate en rueda de prensa. El técnico, que ha clasificado a Inglaterra para su primera final en una Eurocopa, recibió una carta de la reina Isabel II agradeciéndole el torneo y deseándole suerte.

