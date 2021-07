Rashford: "Tolero críticas sobre mi papel, pero no me disculparé por quien soy: un hombre negro de Withington"

El joven jugador del Manchester United, Marcus Rashford, fue protagonista en la final de la Eurocopa ante Italia. Salió en los últimos minutos de la prórroga para lanzar un penalti y lamentablemente para él y para su selección, lo falló.

Tras el encuentro, Rashford fue diana de insultos y críticas racistas por ese fallo. En la noche de este lunes, ha emitido un comunicado pidiendo perdón a sus compañeros y a la afición y contestó a todos esos insultos.

?? @MarcusRashford, tras perder la Final de la #EURO2020



?? "He decepcionado a mis compañeros, solo puedo decir perdón"



? "Puedo tolerar críticas sobre mi papel pero nunca me disculparé por quien soy"



???? "Soy Rashford, un hombre negro de 23 años de Withington. Soy solo eso" https://t.co/Ykam9UWMVL — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 12, 2021









"Ni siquiera sé por dónde empezar y ni siquiera sé cómo me siento en este momento exacto. He tenido una temporada difícil y creo que ha quedado claro y probablemente llegué a esa final con falta de confianza", comenzó su comunicado el futbolista inglés. "Me sentí como si hubiera decepcionado a mis compañeros de equipo. Sentí que decepcioné a todos. Un penalti fue todo lo que me pidieron que aportara para el equipo", añadió.

"Puedo marcar penaltis mientras duermo, ¿por qué no ese? Ha estado sonando en mi oído una y otra vez desde que golpeé la pelota y probablemente no haya una palabra para describir cómo se siente", se lamentó Rashford en relación a ese lanzamiento de penalti que falló durante la tanda ante Italia.

El jugador británico se disculpa por ese error y alaba este tiempo vivido con sus compañeros: "Todo lo que puedo decir es que lo siento. Ojalá hubiera sido diferente. Mientras sigo pidiendo perdón, quiero hablar a mis compañeros. Este verano ha sido uno de los mejores momentos que he experimentado y todos ustedes han jugado un papel en eso. Se ha construido una hermandad inquebrantable. Tu éxito es mi éxito. Tus fracasos son míos".

Tras hablar de ese penalti, Rashford reivindica su origen: "Puedo soportar críticas por mi actuación durante todo el día, mi penalti no fue lo suficientemente bueno, debería haber entrado, pero nunca me disculparé por quién soy y de dónde vengo. Ya sea por el color de mi piel, dónde crecí o, más recientemente, cómo decido pasar mi tiempo fuera de la cancha. No me he sentido más orgulloso que llevar esos tres leones en mi pecho y ver a mi familia animarme entre una multitud de decenas de miles".

"Soñé con días como este. El mensaje que he recibido hoy ha sido positivamente abrumador y ver la respuesta en Withington me dejó al borde de las lágrimas. Las comunidades que siempre me rodearon con sus brazos continúan sosteniéndome. Soy Marcus Rashford, de 23 años, un hombre negro de Withington y Wythenshawe, South Manchester. Es lo único que lo tengo. Por todo el amable mensaje, gracias. Volveré más fuerte. Volveremos más fuertes", agradece el joven jugador.