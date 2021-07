Eric García: "No nos planteamos coger el 15, siempre estará reservado para Ramos"

Eric García, reciente fichaje del Barcelona e internacional con España en esta Eurocopa 2020 estuvo este martes en A Diario, en Radio MARCA analizando la competición continental y su llegada al club blaugrana.

En relación a la convocatoria de Luis Enrique, Eric García agradece su confianza porque sabía que al no renovar con el City iba a tener consecuencias: "Al final la verdad es que no he jugado. Cuando tomé la decisión de no renovar sabía las consecuencias que iba a tener y estoy muy agradecido a Luis Enrique la confianza que ha mostrado siempre en mí e intento devolvérsela" y de ahí y de esas consecuencia le llevó a "tener dudas" de su presencia en la lista.

En esa lista llamó la atención la ausencia de jugadores del Real Madrid y sobre todo la del capitán Sergio Ramos. Eric García reconoce que "me sorprendió su ausencia como la de otros compañeros que no están aquí" y añade que "no nos planteamos cogernos el 15, siempre estará reservado para él".

Eric García destaca la unión dentro del grupo porque "nos ha pasado de todo. El positivo de Busi, los dos primeros partidos no encontramos el resultado que encontrábamos...".