Courtois, en Tiempo de Juego: "A ver lo que tiene Hazard, no tiene buena pinta"

José Manuel Oliva entrevista en directo en Tiempo de Juego a Thibaut Courtois, portero de Bélgica, después de eliminar a Portugal gracias a un gol de Thorgan Hazard, que metió a la selección belga en los cuartos de final: "Al final sabemos que iba a ser un partido muy difícil. Nuestra primera parte ha sido con posesión y gol, pero no hemos creado mucho peligro. En la segunda, han presionado más arriba y no pudimos controlar el partido pero hemos dejado la portería a cero". Courtois reconoció que el equipo tiene que mejorar el juego realizado en la segunda parte pero que lo más importante es ganar: "Se puede jugar muy bonito y mejor al fútbol pero sin no ganas no merece la pena. Tenemos que mejorar lo que hemos hecho en el segundo tiempo, hacer más daño y controlar el partido".

Ahora, en cuartos de final se enfrentará a Italia el próximo viernes a las 21:100 horas: "Italia está bien trabajada tácticamente, no encajan casi goles y va ser un partido dificil".

Courtois lamentó las lesiones de Eden Hazard y De Bruyne, que se tuvieron que retirar del partido y son duda para los cuartos de final: "A ver lo que tiene Eden, no tiene buena pinta. Estaba haciendo un gran partido pero son cosas que pueden pasar".

Por último, el portero del Real Madrid también habló de las amenazas recibicidas por Álvaro Morata y que denunció en la entrevista con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE: "Las amenazas a Morata me parecen lamentables. Cuando pasé un momento dificil en el Madrid, si veías mi Instagram eran amenazas de muerte a mi familia y a mi. Es muy fácil decirlo detrás de la pantalla y yo lo dejaba de lado. Hay que poner más restricciones. Intentamos hacerlo lo mejor posible pero somos humanos. Entiendo a Morata y espero que no lo sufra más".