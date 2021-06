Capdevila, en COPE: "Tengo claro dónde estaba en el gol de Iniesta, Van der Vaart no debe tenerlo tanto..."

Continúan las reacciones a las declaraciones del exjugador neerlandés Rafael Van der Vaart que señaló que "España es horrible, espero que juguemos contra ellos".

Tras las palabras del jugador del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, el que fuera internacional con España Joan Capdevila estuvo este martes en el programa especial de la Eurocopa en COPE y dejó un recado al exjugador neerlandés: "Me acuerdo perfectamente donde estaba en el gol de Iniesta, el que no lo debe tener claro es él que acabó en el suelo".

Andrés Iniesta y Van der Vaartimago sportfotodienstCordon Press





Una vez bromeado con ese tema, Capdevila considera que "las declaraciones son agua bendita, nos viene muy bien" y además se pone en la piel del seleccionador al señalar que "si fuera Luis Enrique pondría su vídeo antes de jugar el partido" y añade que "más que perjudica nos ayuda, porque los españoles cuando nos pican, sacamos la casta".

Capdevila reconoce que no ha hablado con ninguno de los 24 jugadores convocados por Luis Enrique y además lanza un mensaje de optimismo: "Por lo que veo somos negativos, pero veo el vaso medio lleno. Veo una selección viva y la veo con opciones de hacer algo importante en la Eurocopa".

También habló de dos temas que rodea a esta Selección como son la posición de Marcos Llorente de lateral derecho y también se posicionó a favor de utilizar dos 'nueves' en el partido ante Eslovaquia: "Si me la tengo que jugar con Eslovaquia, yo pongo dos delanteros, pero yo no soy nadie y no sé lo que estará pensando".

Capdevila apunta que entiende que hubiera críticas cuando salió la convocatoria de Luis Enrique, pero que "una vez sacada la lista hay que apoyar. No sé quien saldrá, pero quién salga hay que apoyarle a muerte porque será que Luis Enrique lo ha visto mejor.

Precisamente Capdevilla presentó este lunes el libro ‘Equipos con futuro’, escrito por Álvaro Merino y por el propio exfutbolista.

Un placer haber estado en la presentación de 'Equipos con Futuro', con Vicente del Bosque, @capde11 y @alvaromerino .



¿Sabéis cuando fue la única vez que Capdevila le puso mala cara a Del Bosque? Hace casi 11 años...https://t.co/4IFa8YsdF2pic.twitter.com/FylYrfJnwF — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) June 21, 2021

