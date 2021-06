Koke, en El Partidazo de COPE: "En Las Rozas tenemos una foto del gol de Iniesta con Van der Vaart a su lado"

El provocador mensaje del holandés Rafael Van der Vaart, calificando de "horrible" el juego de España, y manifestando su deseo de enfrentarse a la Selección Española tuvo su respuesta hora después en El Partidazo de COPE, de parte de Koke Resurrección.

"Van de Vaart quiere su momento de gloria y lo está teniendo. Le vi en la final del Mundial, y aquí en la Ciudad del Fútbol tenemos una foto del gol de Iniesta ante Holanda con él al lado. Hay que respetar. Esas palabras nos las vamos a guardar para que nos motiven un poco. No las vamos a colgar en el vestuario pero las vamos a tener en la memoria si nos toca contra ellos", advirtió Koke a Países Bajos en la entrevista a Juanma Castaño.

Koke, en ese sentido, dijo que la Selección Española va a tirar de "orgullo" en el partido definitivo de este miércoles ante Eslovaquia: "Tenemos ganas de hacer buen partido. Tenemos un grupo espectacular de chavales, con ganas de hacer muy bien las cosas".

La 'polémica' salida del hotel de Sevilla

Aún colea la polémica que generaron las imágenes de la salida de los jugadores en el partido frente a Polonia del pasado sábado, en los que los futbolistas parecían ignorar a los aficionados que animaban a la expedición.

Koke coincidió con la opinión de Santi Cañizares en el #TertuliónPartidazo del pasado domingo, indicando que los jugadores salen muy concentrados en el partido al que se dirigen: "Estás tan concentrado, tan pensando en lo que tienes que hacer, escuchando tu música... Vi a gente que estuvo saludando. El míster alzó el puño arriba, yo saludé gente… Muchos se centran en el partido y no piensan en lo que hay alrededor. A veces se sacan un poco las cosas de quicio".

Koke cree que la afición y la Selección Española siguen muy unidas: "Seguro que seguimos recibiendo su calor. Es cierto que cuando he estado en Sevilla he notado el calor de la afición muchas veces".

Con respecto al momento de juego, el centrocampista no es tan pesimista como refleja la clasificación: "Me he visto los dos partidos, y creo que hicimos dos buenos partidos, pero nos faltó contundencia a la hora de resolverlos. Del partido de Polonia, desde mi punto de vista, no lo he visto mal. Hay cosas que mejorar porque no somos perfectos".

Cree que la forma de mejorar esa contundencia "tenemos que chutar más desde fuera del área, llegar más desde segunda línea. Al final, esto se trata de meter más goles que el rival". Volvió a recordar que Álvaro Morata está "tranquilo, ya sabes que los delanteros viven del gol. Se ha quitado el peso de marcar en esta Eurocopa", finalizó.

